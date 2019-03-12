Ученые узнали, как брак влияет на здоровье мужчин и женщин

Ученые установили положительные и отрицательные аспекты влияния брака на мужское и женское здоровье.

Ученые установили, как брак влияет на мужское и женское здоровье.

Выяснилось, что существуют как положительные, так и отрицательные аспекты. Так, согласно исследованию, после замужества женщины меньше реагируют на стрессовые ситуации и реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Science.

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Несмотря на это, женщины чаще испытывают раздражение и тревожность в браке. А если женщина старше мужчины, это может сократить продолжительность ее жизни.

Исследователи утверждают, что для мужчин брак продлевает жизнь как минимум на семь лет. Женатые мужчины чаще обследуются и чаще своевременно обращаются к врачам в случае заболевания. Ученые видят в этом благотворное влияние женского внимания.

В то же время, в браке мужчины нередко приобретают лишний вес, что может негативно отражаться на состоянии сердца. Кроме того, семейные ссоры содействуют перепадам давления у мужчин.

Ранее американские ученые в ходе исследования выяснили, что хорошие романтические отношения положительно сказываются на здоровье партнеров - физическом и психологическом.