Сексологи обнаружили у женщин восемь типов оргазмов

По утверждению сексологов, женщины могут испытывать восемь разных типов оргазмов.

Английский сексолог Энн Саммерс уверяет, что у женщины не один, и даже не два типа оргазмов, как это часто утверждается, а целых восемь.

И для того, чтобы испытать такую богатую палитру наслаждений в постели, женщина должна идти на различные эксперименты. Это позволит сделать сексуальные отношения более удовлетворительными, пишет MedikForum.

Читайте такжеЭксперты объяснили, почему утренний секс - самый лучший

Сексолог подчеркивает, что оргазмы женщины делятся на восемь типов. Первым является традиционной клиторальный оргазм, с которым все ясно. Вторым - оргазм точки G, некоего таинственного скопления клеток на передней стенки влагалища, которое связано с женской эякуляцией (наука не признает существования этой точки). Существует так называемый смешанный оргазм, который возникают из-за стимуляции других зон тела, например, сосков или анального отверстия. Кстати, последнее связано с так называемым анальным оргазмом - сегодня современные партнеры всё чаще практикует именно эту разновидность секса. Стимуляция тазового нерва приводит к мощнейшему оргазму у женщины.

Энн Саммерс также говорит об оргазме точки A - скопления клеток в так называемом переднем своде, размещенном в нескольких сантиметров над точкой G. Для достижения этого оргазма требуется крупный по размеру пенис или фаллоимитатор. Существует оргазм сосков, поскольку ощущения от стимуляции этой зоны тела проникают в ту же самую область мозга, что и ощущения от стимуляции влагалища, клитора и шейки матки. Другими словами, женщина может испытать оргазм только от стимулирования сосков. Седьмым типом является так называемый оргазм мышц кора, который связан с физическими нагрузками вроде пилатеса, требующих сжимания бедер. Этот оргазм возникает из-за фрикций при выполнении повторяющихся движений и ношения облегающей одежды. Ну а восьмым является фэнтезийный оргазм, то есть возможность достичь данного ощущения одной только силой мысли безо всяких стимуляций вообще.