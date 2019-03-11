Эксперты объяснили, почему утренний секс - самый лучший

Установлено, что утренний секс гораздо полезнее и приятнее, чем зарядка.

Начиная свой день с секса, вы заряжаете себя бодростью на весь день, укрепляете иммунитет, снижаете уровень стресса и, что очень мотивирует многих, тратите калории.

Если говорить о физиологических преимуществах, то давно установлено, что утренний секс гораздо полезнее и приятнее, чем зарядка, рассказывают эксперты Cosmo.

Наслаждаясь сексом, кроме основных мышц, вы укрепляете мышцы рук, таза, попы и грудной клетки. Во время интимного процесса восстанавливается ритм дыхания и улучшается кровообращение.

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"Пары, которые практикуют секс по утрам, сосредоточены и спокойны в дневное время суток. А противники таких волнующих пробуждений более раздражительны и предаются стрессовым состояниям, а их кровяное давление сильнее и чаще отклоняется от нормальных показателей", - говорится в сообщении.

Кроме того, утром мы полны сил, энергии и желания. Согласно множеству исследований, утренний секс способен принести гораздо больше удовольствия, чем дневной, вечерний и даже ночной секс. Дело в том, что концентрация гормонов, пробуждающих страсть, утром на 25% выше, чем в другое время суток.

"Так что секс будет отличаться высоким качеством (что нельзя сказать о продолжительности). Таким образом, вы успеете получить свою порцию утреннего счастья", - добавили эксперты.

Ранее ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.