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Повышаем ставки: сексологи рассказали, как сохранить страсть в интимных отношениях

04:25, 11 марта 2019
Отношения
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Сексологи рассказали, как сохранить "пламя" и "перчинку" в интимных отношениях / фото Playbuzz

Сохранить всепоглощающую страсть в сексуальных отношениях пар, уже давно живущих вместе, вполне реально  - если соблюдать некоторые рекомендации.

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Об этом говорится в материале издания Huffington Post со ссылкой на исследования сексопатологов. 

Рекомендация №1. Наслаждение медленным возбуждением. Этим занимаются 99% процентов зрелых пар с пылкой сексуальной жизнью. Партнеры позволяют друг другу возбуждаться дольше, чем обычно, либо дразнят друг друга, когда находятся в каком-либо публичном месте и не могут позволить себе сделать что-то сексуальное.

Рекомендация №2. С каждым годом повышать градус распущенности. Парам, которые желают сохранить свою сексуальную жизнь на уровне, стоит регулярно "повышать ставки" в кровати, ища новое и неизученное, а также быть творческими и выходить за границы рутинного интима.

Рекомендация №3. Заботиться об уверенности в себе и в партнере.Уверенность усиливает сексуальное влечение. Однако это не значит, что нужно не вылезать из спортзала либо изнурять себя диетами.

Как сообщал УНИАН, ранее сексологи рассказали, как быстро получить удовольствие от секса.

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Теги: #секс