Названа опасность имитации оргазма

Статистика показывает, что более половины женщин регулярно имитируют оргазм, чтобы не расстраивать своих партнеров. И вот теперь исследователи выяснили, что подобного рода поведение увеличивает риск супружеских измен.

Новое исследование показало, по каким признакам можно сделать предположение о риске подобной женской измены. Оказывается, походы налево более свойственны женщинам, которые часто имитируют оргазм.

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В ходе опроса исследователи из США выяснили, что чем чаще женщины решаются на имитацию оргазма, тем более привлекательной кажется для них мысль о супружеской измене, пишет MedikForum.

По словам экспертов, между тем желание испытывать настоящий оргазм растет, и женщинам кажется, что они смогут этого добиться с другими более умелыми и понимающими партнерами.

"Естественно, что далеко не все женщины, которые имитируют оргазм, впоследствии изменяют своим партнерам. Однако частая имитация оргазма - повод для серьезного разговора между партнерами", - отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что регулярный секс по утрам укрепляет здоровье, а также положительно сказывается на отношениях.