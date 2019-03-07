Названа опасность имитации оргазма
Новое исследование показало, по каким признакам можно сделать предположение о риске подобной женской измены. Оказывается, походы налево более свойственны женщинам, которые часто имитируют оргазм.
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В ходе опроса исследователи из США выяснили, что чем чаще женщины решаются на имитацию оргазма, тем более привлекательной кажется для них мысль о супружеской измене, пишет MedikForum.
По словам экспертов, между тем желание испытывать настоящий оргазм растет, и женщинам кажется, что они смогут этого добиться с другими более умелыми и понимающими партнерами.
"Естественно, что далеко не все женщины, которые имитируют оргазм, впоследствии изменяют своим партнерам. Однако частая имитация оргазма - повод для серьезного разговора между партнерами", - отметили исследователи.
Ранее ученые выяснили, что регулярный секс по утрам укрепляет здоровье, а также положительно сказывается на отношениях.