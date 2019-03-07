цей матеріал доступний українською

Названа опасность имитации оргазма

17:51, 07 марта 2019
Отношения
11 0
Имитация оргазма повышает риск женской измены, говорят ученые / фото pixabay.com

Новое исследование показало, по каким признакам можно сделать предположение о риске подобной женской измены. Оказывается, походы налево более свойственны женщинам, которые часто имитируют оргазм.

Читайте такжеКак получить оргазм за 20 секунд: названы пять правил

В ходе опроса исследователи из США выяснили, что чем чаще женщины решаются на имитацию оргазма, тем более привлекательной кажется для них мысль о супружеской измене, пишет MedikForum.

По словам экспертов, между тем желание испытывать настоящий оргазм растет, и женщинам кажется, что они смогут этого добиться с другими более умелыми и понимающими партнерами.

"Естественно, что далеко не все женщины, которые имитируют оргазм, впоследствии изменяют своим партнерам. Однако частая имитация оргазма - повод для серьезного разговора между партнерами", - отметили исследователи.

Ранее ученые выяснили, что регулярный секс по утрам укрепляет здоровье, а также положительно сказывается на отношениях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #секс