Как получить оргазм за 20 секунд: названы пять правил

Отмечается, что при соблюдении этих пяти правил женщине для оргазма достаточно 5 см полового члена и 20 секунд секса.

Американские сексологи в своем исследовании под названием "Правило 5-20" перечислили условия, при которых женщина способна испытывать оргазм (должны быть все из перечисленных).

Результаты их исследования прокомментировала сексолог Ольга Василенко, передает "Здоровье 24".

Вот условия для получения оргазма, по мнению американских сексологов:

1. Отсутствие у женщины аноргазмии – неспособности испытывать оргазм.

2. Симпатия к партнеру во время секса. Мы часто беспокоимся о своем внешнем виде, финансовое благополучие пары и если в момент секса тревога по разным поводам выше симпатии к партнеру, то оргазма не будет.

3. Женщина должна быть настроена на хороший секс и оргазм. Иногда сильная любовь и высокая духовная близость может мешать оргазму. Глубоко в подсознании женщины сидит мысль "Мне с ним и без оргазма хорошо". И все, оргазма нет.

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4. Мужчина хорошо знает и чувствует свою женщину. Иногда вовремя сказанная фраза или мягкие поглаживания спины работают лучше, чем все позы Камасутры.

5. Мужчина хорошо знает тело и сексуальные предпочтения своей партнерши и пользуется этими знаниями. Здесь главное слово "своей", потому что все женщины разные и нет единого подхода ко всем! Важно знать, что дарит партнерше оргазм.

Отмечается, что при соблюдении этих пяти правил женщине для оргазма достаточно 5 см полового члена и 20 секунд секса.

"А давайте иначе посмотрим на исследование. Большинство женщин при наличии условий и сексуального напряжения, оргазм от мастурбации испытывают за время до 5 минут. Мало кто 20 минут ласкает себя. Некоторым достаточно и 10-15 секунд (оргазм сжимая ноги). Так почему эта же схема не работает с партнером?", - говорит сексолог Ольга Василенко.

Ранее ученые выяснили, что регулярный секс по утрам укрепляет здоровье, а также положительно сказывается на отношениях.