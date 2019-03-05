Раскрыт секрет синдрома разбитого сердца

Ваше сердце может пострадать после какого-либо печального события, и ответственным за ваше "разбитое сердце", вероятнее всего, будет ваш мозг, говорят эксперты.

Швейцарские ученые проводят исследование, посвященное так называемому "синдрому разбитого сердца".

Психологический стресс может вызывать острую преходящую дисфункцию левого желудочка. Синдром проявляется внезапным развитием сердечной недостаточности или болей в груди, сочетающихся с изменениями на ЭКГ, характерными для инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка, пишет ВВС.

Чаще всего этот синдром развивается на фоне стрессовых ситуаций, вызывающих сильные, чаще резко негативные, эмоции. Такими событиями могут быть смерть близкого человека или расставание.

Полной ясности, как это происходит, у ученых пока нет. Высказывается предположение, что синдром провоцируется реакцией мозга на стресс.

Синдром разбитого сердца может быть временным явлением, в этом случае сердечная мышца восстановится через несколько дней, недель или месяцев, а в некоторых случаях развитие синдрома может привести к смертельному исходу.

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В Британии синдром разбитого сердца выявляется приблизительно у 2500 пациентов каждый год.

Точная причина возникновения синдрома разбитого сердца ученым не известна. Однако предполагается, что этот синдром может быть связан с повышением уровня гормонов стресса - например, адреналина.

Елена Гадри из Университетской клиники Цюриха вместе со своими коллегами изучила активность головного мозга 15 пациентов, у которых был диагностирован синдром разбитого сердца.

Данные томографии показали значительные отличия активности мозга этих пациентов от картины, которая наблюдалась у 39 участников контрольной группы, которые были здоровы.

Была отмечена гораздо меньшая связь между областями мозга, отвечающими за контроль над эмоциями, и бессознательными (автоматическими) реакциями организма (такими как сердцебиение).

"Эмоции формируются в головном мозге, поэтому вполне возможно, что болезнь формируется в мозге. А потом мозг посылает соответствующие сигналы сердцу", - говорит Гадри.

Для того, чтобы понять механизм формирования синдрома, необходимы дальнейшие исследования.

У швейцарских ученых, проводивших исследование, не было данных томографического исследования пациентов до того, как у них был выявлен синдром разбитого сердца. Поэтому исследователи не могут утверждать, что сокращение связей между различными отделами головного мозга стало следствием развития синдрома, или же синдром развился из-за сокращения связей.