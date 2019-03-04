Названы пять способов, как справиться с самокритикой в сексе

Мы все порой слышим голос внутреннего критика, который ехидно нашептывает, какие мы несовершенные. Часто из-за него страдает не только самооценка, но и работа или секс.

Многим людям этот внутренний голос мешает заниматься сексом. Они начинают думать о себе, о партнере, о том, как всё ужасно, считают, что делают всё неправильно.

Разумеется, секс перестает быть удовольствием, нарушается связь с партнером. Эксперты Cosmo.ru рассказали, как можно справиться с самокритикой в сексе.

1. Напиши все плохие мысли

Запиши на листочке все негативные мысли, которые связаны с твоей сексуальностью. Твое тело, умения, партнер, сам секс — что угодно. Излагай в третьем лице: @Она плохо двигается в постели" — как будто это кто-то сказал.

2. Не поддавайся его влиянию

Если тревожные мысли возникают часто, к ним привыкаешь и считаешь критическим мнением со стороны. Например, если при выполнении предыдущего пункта ты дошла до фразы "Хорошие девочки не любят секс", это вполне могла сказать твоя собственная мама много лет назад. Многие мнения формируются в прошлом и имеют влияние на настоящее.

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3. Отвечай на его атаки

Попробуй поговорить сама с собой. На слова "Ты странная" ответь: "Я странная, когда слушаю эту ерунду, а вообще я прекрасный человек".

4. Выясни свое отношение к сексу

Постарайся не опираться на мнение внутреннего критика. Подумай, что тебе действительно нравится в сексе. Вспомни все приятные моменты и что это значит — радоваться.

5. Поговори с партнером

В хороших отношениях есть место и для таких историй. Пожалуйся, как внутренний голос мешает твоей сексуальности. Рассказывая ему о своих чувствах, ты помогаешь партнеру лучше узнать себя и понять, как и почему ты ведешь себя именно так. В дальнейшем старайся обращать внимание на свои ощущения, а не на то, что нашептывает тебе критик.

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