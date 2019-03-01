Названы удобные позы для одновременного оргазма (18+)

Одновременный оргазм — магическое действо, на которое, к счастью, можно повлиять, говорят эксперты.

Не нужно делать одновременный оргазм целью всей интимной жизни, но попробовать позы, удобные для получения общей радости, стоит.

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Эксперты назвали четыре удобные позы для одновременного оргазма, пишет Cosmo.ru.

1. Миссионерская

Как правило, миссионерская поза хороша для мужчины и не очень — для женщины. Но если немного изменить ее, добавив медленных глубоких движений и трения о его лобковую кость, все станет гораздо лучше! И еще лучше, если взять с собой вибратор или кольцо на пенис.

2. Дополнительная стимуляция

Женщина садится на кухонный стол или другую подходящую поверхность, партнер пусть станет перед избранницей. В этой позе можно получить глубокое проникновение и дополнительную стимуляцию вибратором, не держа его в руке.

3. Взаимное самоудовлетворение

Сексологи считают, что одновременного оргазма проще достичь при взаимном самоудовлетворении. Кроме того, это самая безопасная форма контакта — без передачи инфекций и возможности забеременеть. Лягте на спину или на бок лицом друг к другу, возьмите немного лубриканта и отправляйтесь в путешествие по возможностям своего организма. Смотрите друг на друга, слушайте звуки и дыхание, чтобы синхронизировать оргазм. Помимо удовольствия, это очень ценный интимный опыт.

4. Больше времени

Если он очень быстро достигает оргазма, а тебе нужно больше времени, возьми толстый презерватив и добавь в него гель, снижающий чувствительность. Примите позу "догги-стайл", и пусть он касается тебя вибратором в такт своим движениям.

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