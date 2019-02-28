Назван простой способ стать счастливее

Сближение с природой, оздоровительные, социальные и развлекательные мероприятия в парках позволяют значительно снизить уровень стресса, говорят ученые.

Сотрудники Бирмингемского университета пришли к выводу, что городские парки служат отличным подспорьем для эмоционального и психического благополучия. По их словам, прогулка по городскому парку в течение 20 минут заставит вас чувствовать себя счастливее.

Соответствующая статья опубликована в International Journal of Environmental Health Research, пишет Naked Science.

Исследование указывает на то, что парки представляют собой ключевые элементы городской среды, предоставляя жителям возможность наслаждаться природой и быть физически активными. Сближение с природой, оздоровительные, социальные и развлекательные мероприятия в парках позволяют значительно снизить уровень стресса и восстановиться после умственной активности.

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Свои данные ученые собирали в трех главных парках города Маунтин-Брук, штат Алабама, которые ежедневно посещают много людей. В исследовании участвовали 94 человека. После прогулки они заполнили специальную анкету и передали ученым специальное устройство, которое все это время следило за их физическими показателями. О лучших результатах сообщили те участники, которые гуляли в парке от 20 до 25 минут. При этом уровень эмоционального благополучия участников, который они оценивали самостоятельно, в среднем повышался примерно на 64 процента. В результате анализа всех полученных данных ученые пришли к выводу, что, будучи в парке, не обязательно заниматься спортом или делать другие упражнения, чтобы чувствовать себя счастливым. Следовательно, эффект распространяется также на людей с физическими ограничениями и инвалидностью.

"В городах сейчас усиливается давление на зеленые зоны: планировщики и застройщики стремятся застроить парки жилой и коммерческой недвижимостью, а потому проблема, стоящая перед городами, заключается в том, чтобы попытаться сохранить как можно больше таких важных пространств", — подчеркивают ученые.

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