Рождение ребенка делает родителей счастливыми, но при одном условии - эксперты

Делает ли рождение детей человека счастливым? Да, но только в том случае, если расходы на их воспитание не слишком высоки, как показало исследование.

Появление детей на свет якобы должно по определению делать счастливыми их родителей. Экономисты и психологи из Франции и Великобритании решили проверить справедливость этой аксиомы.

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Оказалось, что дети действительно приносят счастье в жизнь своих родителей, но только в том случае, если расходы на их воспитание не слишком высоки, пишет MedikForum.

Новое исследование показало, что если появление детей в семье становится финансовым бременем для родителей, то это событие производит негативное или нейтральное воздействие на их уровень счастья. Если же дети рождаются у более возрастных родителей, которые уже добились определенной финансовой стабильности, то такие папы и мамы действительно счастливы за очень редким исключением.

Ранее немецкие врачи заявляли, что занятия сексом во время беременности не только возможны, но и рекомендуемы вплоть до последнего триместра. В частности, они улучшают циркуляцию крови.