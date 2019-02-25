Презерватив надежен на 82%, а таблетки - на 91% - эксперты

Специалисты проанализировали самые популярные виды контрацептивов.

Насколько надежными в действительности являются контрацептивы?

Оказалось, что у презервативов этот показатель составляет только 82%, а у таблеток 91%, пишет MedikForum.

Презервативы. Практика показывает, что при правильном или идеальном их использовании, с учетом четко подобранного размера и прочих аспектов, надежность презерватива в деле защиты от незапланированной беременности составляет 98%. Но наблюдения неоднократно демонстрировали, что люди далеки от понимания того, как правильно выбрать презерватив. Поэтому среднестатистическая надежность этого средства контрацепции составляет всего 82%. Чаще всего незапланированная беременность случается именно из-за ошибки с размером презерватива, который соскакивает в результате полового акта или рвется, если он слишком мал.

Женские презервативы. Так называют особые резинки, которые устанавливаются внутрь влагалища. По размеру они крупнее мужских презервативов и довольно хороши, так как при идеальном использовании уровень защиты составляет 95%. Кроме того, они защищают и от ЗППП.

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Гормональные контрацептивы. Самое популярное средство контрацепции среди женщин. Если представительницы прекрасного пола соблюдают все правила, то уровень защиты от незапланированной беременности приближается к 99%. В обычных условиях он составляет 91%. Просто потому, что многие женщины забывают вовремя принять таблетку или делают это через много часов после крайнего срока.

Импланты. После установки импланта защита от незапланированной беременности приближается к 99%. Это небольшие, гибкие пластиковые стержни, которые ставятся под кожу верхней руки и выделяют гормон прогестерон в течение трех лет. Правда, они не дают абсолютно никакой защиты от ЗППП.

Инъекции. В идеале уровень защиты подобных уколов - 99%, на практике - 94%, что всё равно высоко. Эффект уколов длится от 8 до 13 недель в зависимости от выбранного препарата.

Самый древний способ. В простонародье его иногда называют "вовремя выйти". При этом способе мужчина должен извлечь половой член из влагалища женщины еще до наступления оргазма. Надежность этой методики не превышает 78%. Это самый низкий показатель из всего списка.

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