Названы причины снижения полового влечения у женщин

Факторы, которые приводят к снижению либидо, можно разделить на физиологические и психологические.

Снижение полового влечения или просто отсутствие желания секса у женщины — нестрашная проблема, но это приводит к ухудшению качества жизни, разрушает семьи и может быть следствием серьезного заболевания.

Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ульяна Кравец, передает "Здоровье 24".

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Факторы, которые приводят к снижению либидо, можно разделить на 2 основные группы:

Физиологические причины отсутствия сексуального желания:

- беременность и период кормления грудью;

- прием контрацептивов;

- инфекции моче-половой системы, кандидоз;

- сахарный диабет;

- заболевания щитовидной железы;

- менопауза;

- заболевания сердечно-сосудистой системы;

- диспареуния (боли при половом акте)

- прием антидепрессантов, средств для похудения.

Психологические причины отсутствия сексуального желания у женщин:

- стресс;

- депрессия;

- тревога;

- проблемы в отношениях с партнером;

- страх беременности;

- хроническая усталость;

- пониженная самооценка.

Ранее ученые выяснили, что регулярный секс по утрам укрепляет здоровье, а также положительно сказывается на отношениях.