Названы причины снижения полового влечения у женщин
Снижение полового влечения или просто отсутствие желания секса у женщины — нестрашная проблема, но это приводит к ухудшению качества жизни, разрушает семьи и может быть следствием серьезного заболевания.
Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ульяна Кравец, передает "Здоровье 24".
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Факторы, которые приводят к снижению либидо, можно разделить на 2 основные группы:
Физиологические причины отсутствия сексуального желания:
- беременность и период кормления грудью;
- прием контрацептивов;
- инфекции моче-половой системы, кандидоз;
- сахарный диабет;
- заболевания щитовидной железы;
- менопауза;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- диспареуния (боли при половом акте)
- прием антидепрессантов, средств для похудения.
Психологические причины отсутствия сексуального желания у женщин:
- стресс;
- депрессия;
- тревога;
- проблемы в отношениях с партнером;
- страх беременности;
- хроническая усталость;
- пониженная самооценка.
Ранее ученые выяснили, что регулярный секс по утрам укрепляет здоровье, а также положительно сказывается на отношениях.