Раскрыта польза секса по утрам

Ряд исследований свидетельствует о том, что интимная близость утром может быть полезна.

Регулярный секс по утрам укрепляет здоровье, а также положительно сказывается на отношениях.

Об этом сообщает Mindbodygreen со ссылкой на исследование американских ученых.

1. Вы укрепите связь с партнером

Такие действия с самого утра задают настроение на целый день. "Вы будете хотеть любить, желать друг друга, удовлетворять свои физические потребности первым делом с утра", – объяснил сексолог.

2. Начало дня с хорошим самочувствием

Секс позволяет повысить уровень окситоцина — его порой называют "гормоном любви". Он только способствует предотвращению депрессии, но и снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, интимная близость по утрам уменьшает восприятие боли.

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3. Секс по утрам подобен легкой тренировке

Специалисты уверяют, что это занятия сексом по утрам равносильно легкой тренировке. Это поможет улучшить обмен веществ, а также сжечь калории.

4. Более яркие ощущения

Секс с утра может приносить более яркие ощущения сам по себе. Также утверждается, что в среднем утренний половой акт длится дольше вечернего.

Исследования показали, что женщины испытывают более сильный оргазм именно по утрам.

5. Помогает лучше выглядеть

Секс, в особенности утренний, позволяет человеку лучше выглядеть, благотворно влияя на состояние кожи и волос, а также укрепляя мышцы, а по некоторым данным, даже кости.

Ранее в ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.