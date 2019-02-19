Секс-роботы помогут женщинам не изменять мужьям - эксперты
Недавнее исследование показало, что британские женщины изменяют своим партнерам даже чаще, чем мужчины.
Но использование секс-роботов решит такие глубоко психологические и сексуальные проблемы, как недооцененное многими женское либидо и постоянная усталость от одного мужчины, пишет MedikForum.
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Производители секс-роботов утверждают, что их технология обеспечивает свободу измены, поскольку занятия сексом с роботом нельзя считать полноценным походом налево. Зато эти самые роботы за счет различных механизмов настройки якобы могут дарить женщинам сверхъестественные сексуальные наслаждения.
Отмечается, что если рынок женских секс-роботов переживает настоящий бум, то мужских гуманоидов на данном рынке пока не хватает.
А все потому, что производители недооценивают женское либидо, как полагают психологи. Они подчеркивают, что женщинам стабильная сексуальная жизнь нужна не меньше, чем мужчинам, а моногамные отношения для них тоже бывает крайне утомительными.
Ранее в ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.