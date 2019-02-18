Разжигаем желание: названы эффективные способы повысить либидо

Шоколад, например, — мощный афродизиак, то есть продукт, который возбуждает.

Сексуальное желание со временем может возрастать или (скорее) снижаться. Чтобы чаще радовать друг друга хорошим сексом, стоит придерживаться нескольких рекомендаций.

Эксперты составили семь эффективных способов повысить либидо, пишет Сosmo.ru.

1. Темный шоколад

Шоколад — мощный афродизиак, то есть продукт, который возбуждает. Он богат триптофаном, который повышает выработку серотонина, "гормона радости". А тот, в свою очередь, влияет на либидо.

2. Небольшая доза алкоголя

Ключевое слово — "небольшая"! Если перебрать, секс-драйв может уйти в минус — и ничего не получится: у мужчин будут проблемы с эрекцией, у женщин — с оргазмом (да и возбуждением тоже).

3. Вода

Достаточное потребление воды в течение дня помогает повысить либидо и меньше уставать. Точное количество воды, а также свежих овощей в рекомендациях варьируется, но большинству хватает примерно двух литров в день.

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4. Женьшень

Многие помнят времена, когда корнем женьшеня лечили буквально все. Его положительный эффект, безусловно, был завышен, но звание отличного афродизиака он заслужил. Женьшень улучшает кровообращение, повышает либидо и снимает усталость.

5. Секс

Удивительно, но факт: лучше всего влияет на сексуальное желание… секс! Чем больше его в твоей жизни, тем больше хочется (из правил бывают исключения, но тем не менее). Секс стимулирует выработку дофамина и окситоцина, а по эффекту сравним с занятиями спортом.

6. Спорт

Регулярные тренировки тоже повышают либидо. Можно тренироваться вместе, и тогда эффект будет еще лучше. Бег, пилатес, тренажерный зал, любые виды кардио, йога — выбор очень большой.

7. Новизна

Новое место, новая поза — все это повышает либидо. Секс не должен быть в темноте под одеялом в миссионерской позе!

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