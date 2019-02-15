Появились "кнопки любви", уведомляющие партнера о жажде секса
18:15, 15 февраля 2019Отношения
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Пока что устройство существует на стадии концепта.
Придуманы "кнопки любви" / фото Kickstarter
На Kickstarter запустилась кампания по сбору средств на кнопку LoveSync, призванную сигнализировать, когда партнеры настроены на секс.
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В комплект входят две кнопки (набор стоит $57, - УНИАН.) для прикроватных тумбочек. Так, один из пары должен нажать на нее, чтобы оповестить другого о готовности к сексу. Если оба партнера нажмут кнопку в течение 15 минут, это будет означать согласие, тогда же их кнопки загорятся зеленым цветом.
Авторы проекта говорят, что с помощью этой кнопки можно будет выразить свое желание заняться сексом без страха получить отказ во время заигрываний.
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