Назван простой способ усилить любовь в паре

Ученые констатировали, что совместный досуг в любом варианте – это работающее средство для улучшения отношений в паре.

Совместные мастер-классы по рисованию являются хорошим средством укрепить эмоциональную связь между супругами.

Ученые-психологи из Университета Бэйлора (США) выяснили, что совместное рисование усиливает в паре выработку гормона любви, передает MedikForum.

Исследователи проводили эксперимент с участием 20 супружеских пар в возрасте от 25 до 40 лет. Частично пары играли в настольные игры, проводя время только вдвоем в домашней обстановке. Частично пары посещали мастер-класс по рисованию.

У участников испытаний анализировали изменения физического свойства - люди сдавали на анализ мочу. Также пары проходили психологическое тестирование и отвечали на вопросы о получившемся общении с партнером во время игр и совместного рисования.

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Оказалось, что рисование способствует более активной выработке гормона любви окситоцина. Особенно значительно его концентрация вырастала после совместных для пар уроков рисования у мужчин: уровень гормона любви у них поднимался в 2-2,5 раза по сравнению с исходным. Досуг в виде настольных игр для пар также содействовал усилению производства гормонов любви, но не в такой же мере.

Ученые констатировали, что совместный досуг в любом варианте – это работающее средство для улучшения отношений в паре, поскольку ведет к повышенной выработке окситоцина и у женщин, и у мужчин. Что касается совместных уроков рисования, то специалисты заметили, что они не только усиливают взаимные чувства, но вносят в отношения пары элемент разнообразия.

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