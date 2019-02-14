Выяснилось, как любовь может навредить здоровью

Сильная любовь может воздействовать на здоровье человека так же, как стресс, и причинять определенный вред.

В День святого Валентина медицинские специалисты рассказывают о том, как влияет любовь на организм и здоровье человека.

Оказывается, любовь не всегда является исключительно светлым чувством, она может и навредить, пишет MedikForum.

Психиатры сравнивают любовь с психозом. У человека, который влюблен, отключается критическое, рациональное мышление, и он способен совершать поступки, которые в итоге могут вредить ему же самому.

Это происходит в связи с изменениями гормонального фона в организме человека. В период вспыхнувшей любви в надпочечниках интенсивно вырабатывается нейромедиатор дофамин, известный также как гормон счастья.

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В книге "Химия любви" под авторством двух ученых, Ларри Янга и Брайана Александера, утверждается, что именно дофамин влияет на критическое мышление людей, делая их фактически глупее. Также этот гормон ухудшает работу префронтальной коры головного мозга, что ослабляет контроль над сексуальными желаниями. Поэтому манипулировать влюбленным человеком очень легко.

Кроме того, сильная любовь может воздействовать на здоровье человека так же, как стресс, и причинять определенный вред.

"Происходит усиление работы почек, повышение чувствительности мочевого пузыря, усиливается тяга к мочеиспусканию. Иногда это сказывается на работе толстого кишечника, случается диарея", - сообщили специалисты.

Также любовь способна навредить физиологически и сердцу. К примеру, она повышает риски возникновения ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда.

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