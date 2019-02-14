Устройте незабываемый вечер 14 февраля: самые волнующие секс-игры для двоих

День всех влюблённых — отличный повод проявить свою любовь к партнёру и устроить для него незабываемый вечер. Романтические ужины — скучно. Секс при свечах — банально. А вот секс-игры — что-то новенькое.

Секс-игра — это способ сексуального взаимодействия, основанный на правилах и условиях, которых придерживаются партнёры, чтобы сделать секс ярче.

Это одновременно весело, увлекательно, волнующе и горячо. После таких игр секс гарантированно будет интереснее, а оргазм сильнее, пишет Cosmo.ru.

"Угадайка"

Завяжи глаза партнеру. Задача "ослеплённого" — угадывать, куда любовник или любовница хочет его поцеловать или к какой части тела прикоснуться. Если он угадывает, то "зрячий" осуществляет задуманное, если нет, "угадайка" продолжается.

Можно добавить к игре предметы, которыми один партнёр будет ласкать другого: кубик льда, шёлковую ленту или нежное перо…

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Таймер

Поставьте таймер минимум на 10 минут. В течение этого времени ласкайте друг друга, не снимая одежды и не дотрагиваясь до гениталий партнера. Целуй, гладь, сжимай, щекочи, покусывай, шлепай, щипай — всё, что пожелает душа и что вы любите. Эта игра пробудит в вас воспоминания о том, как здорово просто целоваться, дразня друг друга.

Эротические фанты

Для игры вам понадобится любой сосуд, в который вы бросите фанты с вашими эротическими желаниями. Чтобы всё было честно, возьмите одинаковое количество бумажек и не подглядывайте друг за другом, пусть каждый фант станет неожиданным и приятным сюрпризом!

Каждому из вас предстоит вытягивать по одному фанту и исполнять то, что в нём указано. Будь внимательна к формулировкам. Не пиши "куннилингус", лучше: "оральные ласки", чтобы исполнить фант мог любой из партнёров, не требуя уточнений.

"Камень — ножницы — бумага" на раздевание

Всё, что тебе понадобится, — это удача. Хотя чего уж там — тут невозможно проиграть! Проигравший после каждого раунда снимает с себя по одному предмету одежды. Тот, кто окажется раздетым первым, исполняет желание победителя.

Ранее УНИАН составил подборку секс-игрушек и не только, которые помогут вам провести 14 февраля еще ярче.