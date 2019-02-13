Эксперт назвал топ-3 позы для женского оргазма

Эксперт составил топ-3 поз, при которых шансы дам получить оргазм повышаются.

Женский оргазм, в принципе, вещь вполне себе достижимая, но лишь при условии занятий сексом в определенных позах и должном старании партнера.

Об этом в своей статье для журнала Psychology today написал известный исследователь Майкл Кастлман. Он же и составил топ-3 поз, при которых шансы дам получить оргазм повышаются, пишет "Главред".

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1. Женщина сверху. Классическая поза слабо стимулирует клитор, размещенный немногим выше раскрытия влагалища − у верхнего соединения больших половых губ. Соответственно, поза типа "всадница" (когда мужчина лежит на спине, а женщина широко разводит ноги и садится на возбужденный пенис) дает моментальный приступ удовольствия. Так занимаясь сексом, она может сама стимулировать свой клитор рукой либо секс-игрушками.

2. Женщина на четвереньках. Дама опирается на колени и локти. Мужчина пристраивается сзади нее и начинает пенетрацию. Таким образом, он может прихватить ее за бедра и ласкать клитор.

3. Сложенные ложки. Оба партнера ложатся на один и тот же бок – причем обязательно с согнутыми коленями. Верхние части их тел могут прижиматься друг к другу либо быть разделены только ягодицами. Соответственно, руки обоих партнеров свободны и могут, помимо пенетрации, уделить внимание клитору. Но женщине, возможно, все же придется приподнимать одно из колен, чтобы облегчить секс.

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