Ученые обнаружили у женщин "синдром легкого поведения"

Большинство женщин в ходе социологического опроса подтвердили "слишком частые" половые контакты при "позднем созревании".

Британские ученые выяснили, что чем позже девушки начинают половую жизнь, тем выше шанс отдельных представительниц слабого пола на "случайную" беременность и распущенные сексуальные отношения в будущем.

Этот "феномен" они назвали "синдромом легкого поведения". Он, как заявили ученые, свойствен определенному типу женщин, передает Daily Mail.

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Большинство женщин, чье половое созревание развивалось с опозданием по сравнению со сверстницами, рассказали в ходе опроса о "слишком частых" половых контактах.

По словам ученых, позднее половое созревание может быть следствием индивидуальных особенностей в развитии женского организма. Кроме того, на него влияют внешние факторы: родительское воспитание, школьная жизнь.

"Позднее начало половой жизни повышает вероятность "случайной" беременности и распущенных сексуальных отношений в будущем", - считают эксперты.

Ранее в ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.