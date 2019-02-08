Ученые обнаружили у женщин "синдром легкого поведения"
Британские ученые выяснили, что чем позже девушки начинают половую жизнь, тем выше шанс отдельных представительниц слабого пола на "случайную" беременность и распущенные сексуальные отношения в будущем.
Этот "феномен" они назвали "синдромом легкого поведения". Он, как заявили ученые, свойствен определенному типу женщин, передает Daily Mail.
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Большинство женщин, чье половое созревание развивалось с опозданием по сравнению со сверстницами, рассказали в ходе опроса о "слишком частых" половых контактах.
По словам ученых, позднее половое созревание может быть следствием индивидуальных особенностей в развитии женского организма. Кроме того, на него влияют внешние факторы: родительское воспитание, школьная жизнь.
"Позднее начало половой жизни повышает вероятность "случайной" беременности и распущенных сексуальных отношений в будущем", - считают эксперты.
Ранее в ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.