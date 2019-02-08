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Ученые обнаружили у женщин "синдром легкого поведения"

09:51, 08 февраля 2019
Отношения
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К распущенной половой жизни предрасположен лишь определённый тип женщин, говорят ученые / фото womanadvice.ru

Британские ученые выяснили, что чем позже девушки начинают половую жизнь, тем выше шанс отдельных представительниц слабого пола на "случайную" беременность и распущенные сексуальные отношения в будущем. 

Этот  "феномен" они назвали "синдромом легкого поведения". Он, как заявили ученые, свойствен определенному типу женщин, передает Daily Mail.

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Большинство женщин, чье половое созревание развивалось с опозданием по сравнению со сверстницами, рассказали в ходе опроса о "слишком частых" половых контактах.

По словам ученых, позднее половое созревание может быть следствием индивидуальных особенностей в развитии женского организма. Кроме того, на него влияют внешние факторы: родительское воспитание, школьная жизнь.

"Позднее начало половой жизни повышает вероятность "случайной" беременности и распущенных сексуальных отношений в будущем", - считают эксперты.

Ранее в ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.

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Теги: #ученые#женщины