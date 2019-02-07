Названа неожиданная польза секса

Интимная близость позволяет предотвратить деменцию, говорят ученые.

Частый секс в пожилом возрасте положительно влияет на когнитивные способности человека и позволяет предотвратить деменцию.

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К такому выводу пришли британские ученые из Университета Ковентри, передают "Известия".

В ходе экспериментов выяснилось, что пожилые люди (в возрасте от 50 до 83 лет), у которых секс был хотя бы раз в неделю, на 4% быстрее справляются с математическими задачами, нежели те, у кого его не было вовсе.

Таким образом, ученые выяснили, что гормоны дофамин и окситоцин, выделяющиеся при сексе, позитивно влияют на мозг пожилых людей, снижая риск развития деменции.

Ранее в ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.