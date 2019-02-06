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Обнаружена серьезная опасность автомобильных выхлопов для мужского сексуального здоровья

21:35, 06 февраля 2019
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Автомобильные выхлопы провоцируют эректильную дисфункцию / фото pixabay.com

Ученые утверждают, что воздух, загрязненный выхлопами автотранспорта, провоцирует учащение случаев эректильной дисфункции, передает MedikForum.

Результаты, полученные китайскими исследователями, - новое подтверждение того, что загрязнение атмосферы является провоцирующим фактором для нарушений репродуктивного здоровья у мужчин. Сами ученые отмечают, что их данные впервые свидетельствуют о неблагополучном влиянии автомобильных выхлопов на мужскую эрекцию и на будущую импотенцию.

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Исследователи провели серию экспериментов на самцах крыс, разделенных на группы. В первой животные по 2 часа в день на протяжении трех месяцев дышали городским смогом с элементами автомобильных выхлопов. Во второй – по 4 часа в день. В третьей - по 6 часов в день. Четвертая группа была контрольной, мыши дышали воздухом лаборатории.

Спустя три месяца у самцов крыс, дышавших загрязненным воздухом с автомобильными выхлопами по 4 и 6 часов в день, было зафиксировано самое значительное ухудшение эректильной функции.

"Токсичные газы, попадающие в воздух из автомобильных выхлопов, ухудшают кровоснабжение, в том числе и гениталий - как следствие, провоцирую ухудшение эрекции", - констатировали авторы работы.

По их мнению, мужчинам, которые живут рядом с крупными городскими автотрассами, в большей степени грозит эректильная дисфункция.

Ранее ученые выяснили, что плохая гигиена полости рта почти в три раза увеличивает риск эректильной дисфункции.

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Теги: #секс#мужчины