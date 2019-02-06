Обнаружена серьезная опасность автомобильных выхлопов для мужского сексуального здоровья

Мужчинам, которые живут рядом с крупными городскими автотрассами, в большей степени грозит эректильная дисфункция, говорят ученые.

Специалисты Университета Гуанчжоу (Китай) доказывают неблагоприятное воздействие автомобильных выхлопов на мужское здоровье.

Ученые утверждают, что воздух, загрязненный выхлопами автотранспорта, провоцирует учащение случаев эректильной дисфункции, передает MedikForum.

Результаты, полученные китайскими исследователями, - новое подтверждение того, что загрязнение атмосферы является провоцирующим фактором для нарушений репродуктивного здоровья у мужчин. Сами ученые отмечают, что их данные впервые свидетельствуют о неблагополучном влиянии автомобильных выхлопов на мужскую эрекцию и на будущую импотенцию.

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Исследователи провели серию экспериментов на самцах крыс, разделенных на группы. В первой животные по 2 часа в день на протяжении трех месяцев дышали городским смогом с элементами автомобильных выхлопов. Во второй – по 4 часа в день. В третьей - по 6 часов в день. Четвертая группа была контрольной, мыши дышали воздухом лаборатории.

Спустя три месяца у самцов крыс, дышавших загрязненным воздухом с автомобильными выхлопами по 4 и 6 часов в день, было зафиксировано самое значительное ухудшение эректильной функции.

"Токсичные газы, попадающие в воздух из автомобильных выхлопов, ухудшают кровоснабжение, в том числе и гениталий - как следствие, провоцирую ухудшение эрекции", - констатировали авторы работы.

По их мнению, мужчинам, которые живут рядом с крупными городскими автотрассами, в большей степени грозит эректильная дисфункция.

Ранее ученые выяснили, что плохая гигиена полости рта почти в три раза увеличивает риск эректильной дисфункции.