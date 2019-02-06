Что подарить на 14 февраля: лучшие идеи для секс-подарков (18+)

14 февраля принято дарить подарки своим вторым половинкам. УНИАН предлагает вам подойти к выбору презента, отбросив стеснительность, ведь речь пойдет о товарах из секс-шопа.

В преддверии Дня святого Валентина 14 февраля многие пребывающие в отношениях ломают голову, что же подарить своей половинке. Вариантов – множество, но мы предлагаем вам в этот день привнести что-то новое в вашу интимную жизнь, выбрав подарок на День влюбленных в секс-шопе.

УНИАН составил подборку секс-игрушек и не только, которые помогут вам провести 14 февраля еще ярче.

Секс-подарки на День святого Валентина для обоих

Лубрикант

Это универсальное средство для подойдет как для мастурбации, так и для секса – с игрушками или без. Лучше всего выбирать смазку на водной основе. Кстати, есть лубриканты в светящихся в темноте тюбиках – это поможет вам не потерять их под одеялом в нужный момент.

Аромасвеча

Можно подарить на День святого Валентина ароматическую свечу в подарочной упаковке. Обратим ваше внимание, что есть свечи, расплавленное содержимое которых можно лить на тело, ведь их содержимое превращается в массажное масло. Добавьте романтики в ваши отношения!

Нижнее белье

Такой подарок подойдет как мужчинам, так и женщинам. Сильному полу можно выбрать белье, например, с сердечками. Выбор такого презента для женщины поможет избраннику реализовать свои фантазии, ведь он сам выбирает, в каком белье предстанет его любимая. Отметим, что в секс-шопах такой подарок можно выбрать даже съедобный.

Секс-наборы

Такой подарок поможет вам расширить грани сексуальных фантазий в паре. Здесь есть все для ярких впечатлений: игрушки для парной мастурбации, интимные вибрирующие гаджеты для него и нее, эротическое белье, наручники, повязки и т.д.

Отправляемся в секс-шоп за подарками на 14 февраля для мужчины

Сексометр

Сделайте ваши занятия сексом еще ярче и увлекательней, подарив своему избраннику сексометр –эрекционное кольцо, которое надевается на основание члена (кстати, оно способно растянуть любовный процесс, ведь удерживает эрекцию). Это секс-гаджет со счетчиком фрикций и калорий.

Мастурбатор-вибратор

Да-да, это подарок для мужчины! Он усиливает приятные ощущения во время мастурбации. Но отметим, что такую секс-игрушку можно использовать и во время традиционного секса. Более того, такой секс-гаджет подарит незабываемые эмоции вашему избраннику в качестве бонуса во время орального секса: ведь кроме вас, будет работать еще и вибрирующий «помощник».

14 февраля: что подарить девушке

Уделяем внимание соскам избранницы

Если ваша девушка/жена возбуждается при ласках сосков, подарите ей вибратор или пару зажимов для сосков. Яркие впечатления гарантированы!

Подарки для его Величества Клитора

Если же избранница без ума от стимуляции клитора (обратим ваше внимание, что многим девушкам это не нравится), можете порадовать ее клиторальным вибратором. Его вы можете использовать или во время совместных любовных утех, или ваша половинка может сама воспользоваться им.

Женские гантели для интимной гимнастики

Подарите вашей любимой гантели для упражнений Кегеля, повышающих тонус мышц тазового дна. С ними ваша избранница будет делать интимную гимнастику с утяжелением, чем сможет разнообразить свои ощущения. Такие гантели сделаны из силикона, они сжимаются при напряжении интимных мышц.

Супервибратор

Преподнесите 14 февраля своей женщине вибратор Hi-Tech – он используется интравагинально, при этом еще и стимулирует клитор с помощью специального «пальца».