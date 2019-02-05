Названы слова-"убийцы" секса

Стало известно, какие же слова не следует произносить женщине в постели ни в коем случае.

В ходе откровенного опроса мужчины признались в том, какие слова они терпеть не могут слышать от женщин во время занятий сексом. Сексологи определили четыре подобных неправильных слова.

Британские социологи опросили более 3 500 человек для того, чтобы узнать, какие же слова не следует произносить женщине в постели ни в коем случае, передает MedikForum.

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Оказалось, что самым отталкивающим для мужчины является вопрос женщины "Ты уже там?". Таким образом партнерша обычно интересуется, достиг ли пенис мужчины влагалища. Но вопрос подразумевает, что женщина этого сама не чувствует, а это предположение некоторые представители сильного пола могут счесть оскорбительным.

Второй по степени антипопулярности вопрос - "Ты уже скоро?" о предполагаемом времени наступления мужского оргазма. 36% опрошенных мужчин заявили, что ненавидят слышать эти слова во время секса.

Третья фраза, которая очень сильно расстраивает мужчин, звучит как: "Пожалуйста, потише!" .

Ну, а на четвёртом месте расположились сразу две фразы, которые вызывают абсолютно одинаково негативное отношение представителей сильного пола. Это "Выключи свет" и "Быстрей, у нас не так много времени".

Ранее ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.