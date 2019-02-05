Врач объяснила, можно ли заниматься сексом во время беременности

Если нет угрозы выкидыша, и беременность проходит нормально, не надо бояться секса, говорит врач.

Во время беременности изменения происходят не только в теле женщины. Иногда меняются привычки, эмоциональный фон не всегда стабилен, а в первом триместре обычно досаждает токсикоз. Поэтому частенько вопрос, заниматься сексом или нет, отпадает сам собой.

Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ульяна Кравец, передает "Здоровье 24".

"Однако случается так, что и будущий папа отказывается от близости, боясь навредить любимой или крохе в животике. Начнем с самого главного – это желания близости. По статистике? только у 10-20% женщин желание секса остается или даже усиливается", - говорит она.

Это происходит из-за того, что беременной женщине трудно еще адаптироваться к гормональным перестройкам, а также к изменениям психоэмоционального состояния. Она ощущает сонливость, вялость, апатию, плаксивость, где же тут взяться мыслям о сексе.

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Чаще всего в первом триместре пара привыкает к своему новому положению, а уже во втором, когда токсикоз позади, животик еще не мешает, супруги возвращаются к активной половой жизни.

Иногда сама природа пытается подсказать, как надо себя вести, и снижает сексуальное влечение после того, как женщина забеременеет. В эти дни все ее мысли сводятся к осознанию ее материнства.

Если нет угрозы выкидыша, и беременность проходит нормально, не надо бояться секса, потому что он в первом триместре не противопоказан, и половая жизнь во время беременности может продолжаться, как и раньше, говорит врач.

Однако следует знать, что именно I триместр очень опасный в плане потери беременности. И есть моменты, когда нужно отказать себе в удовольствии, преследуя другую цель – рождение ребенка.

Нельзя заниматься сексом:

- если есть угроза прерывания беременности ни о какой близости не может идти речь;

- когда в анамнезе уже был выкидыш на раннем сроке;

- когда у женщины была в прошлом истмико-цервикальная недостаточность (патологическое состояние шейки матки).

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