Эксперт объяснил, как найти эрогенные зоны у женщин

Стандартное распределение эрогенности у женщин зависит еще и от психо-эротической готовности, от ее отношения к мужчине.

Большинство мужчин убеждены, что, нажав на определенные точки, они способны заставить женщину зазвучать, как музыкальный инструмент. Но женщин нельзя мерить определенными клише, каждая из них уникальна.

Об этом ТСН рассказал сексолог Георгий Селюков, доцент кафедры психиатрии, сексологии и медицинской психологии Национального медицинского университета.

По стандартному опроснику по карте эрогенных зон, где ответы градуируются от +3 до -3, неоспоримым лидером является клитор.

Но здесь же определенная часть женщин дала отрицательные ответы. То есть существуют женщины, которым неприятны прикосновения к клитору.

На втором месте стоят соски. Но есть те, которым крайне неприятны прикосновения к соскам. Наоборот, стимуляция сосков у них гасит возбуждение. Третье место делят рот (поцелуи) и слух.

Даже если взять стандартный набор всех возможных проявлений эрогенности, то возникает еще один подвох: есть такие понятия, как гетеротопия и эктопия эрогенных зон. При гетеротопии зона плавает, смещается. У того же клитора, каким бы он маленьким не был, бывает более чувствительной то правая, то левая половина. При эктопии происходит выключение эрогенных зон. Бывает конкурентная эктопия, когда женщине начинают стимулировать соски, а у нее в это время "отключается" клитор, и наоборот.

Стандартное распределение эрогенности у женщин зависит еще и от психо-эротической готовности, от ее отношения к тому мужчине, с которым она реализует "дружбу организмами". Одна и та же эрогенная зона с мужчиной, который ей симпатичен, включится, а с другим, который ей неприятен, нет. И в то же время есть женщины, у которых половая конституция настолько сильная, биологически женщина наделена таким большим потенциалом, что даже в отношениях с неприятным для нее мужчиной ее организм будет отвечать, если человек будет нажимать на нужные кнопки. Но таких женщин очень мало. Основной массе важна психо-эротическая готовность, настрой, отношение партнера к ней. Тогда все эти эрогенные зоны зазвучат гармонично.

"У меня была одна клиентка, - рассказывает Георгий Селюков, - у которой ногти были эрогенной зоной. Сначала я удивился. Ведь ногти – это ороговевшие образования, в которых нет и быть не может нервных окончаний. Оказалось, что это всего лишь психологическая переработка. То есть женщина была настолько очарована тем, что мужчина, вылизывая ее ногти на ногах и на руках, унижал себя, что она чувствовала эротизацию".

Читайте такжеНет будущего: названы признаки токсических отношений

Женщине важна деликатность, когда даже на неприметной эрогенной зоне, которая занимает на карте 10 место, женщина может почувствовать блаженство. Если же ее обидеть, презирать, то наиболее значимые эрогенные зоны не дадут нужного результата. Ведь это не балалайка, на которой сильнее ударишь по струнам, и будет музыка.

Женщина может не знать о каких-то своих эрогенных зонах, но мужчина может создать ей такие условия, когда эта эрогенная зона включается. Если сложить все факторы, которые способны усилить либидо, оптимизировать все условия, то какая-то латентная, спящая или не очень явная эрогенная зона заработает.

Выстраивая сексуальные отношения с женщиной, важно понимать, что все-таки главная эрогенная зона – мозг. Оргазм возникает именно в мозгу, а не в гениталиях. Ведь существует такое понятие как экстрагенитальный оргазм, который возникает без прикосновения к гениталиям. Например, аурикулярний оргазм, от слова "аурикулюс" – ухо. Или некинговый оргазм – во время ласкания шеи. Или седалищный, когда гладят, шлепают, щипают ее ягодицы. Попробуйте заставить мужчину получить оргазм без стимуляции полового органа! У него, кроме головки полового члена, больше нет эрогенных зон, в то время как у женщины нервные окончания расположены по всему телу. У нее даже без стимуляции эрогенных зон можно создать такую эротичность, что она полетит к небу. Одновременно можно нажимать на все возможные точки, стимулировать все, что угодно, но эффекта не будет.

Подводя итоги, можно сказать, что в отношении женской сексуальности не существует определенных клише. Есть общий принцип: женщину нужно изучать, ее надо готовить, поощрять. Относиться к ней как к субъекту, а не объекту, а к сексу как к искусству, а не как к механическому процессу.

Ранее ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны снизить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.