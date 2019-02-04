Нет будущего: названы признаки токсических отношений

Если мужчина постоянно требует от вас каких-то СМС, сообщений через интернет и звонков по телефону, то постарайтесь аккуратно сообщить ему о праве на личное пространство, советуют психологи.

Психологи назвали некоторые очевидные признаки токсических отношений, которые не имеют будущего.

Среди них - слишком большие обещания и даже частые повторения "я тебя люблю", передает MedikForum.

1. «Сумасшедшая» любовь. После нескольких неудачных свиданий совершенно естественно погрузиться с головой в отношения с партнером, который вроде бы так сильно вами восхищается. Но если он начинает говорить «я тебя люблю» буквально через пару недель знакомства, то самое время расстаться. За исключением действительно редчайших разновидностей любви с первого взгляда подобного рода заявления чаще всего звучат со стороны мужчин, привыкших к проявлению насилия и контролю по отношению к своим партнершам, либо откровенных нарциссов. Кроме того, опасайтесь и тех мужчин, которые делают слишком широкие жесты на первом этапе отношений.

2. Большие обещания. Вы только что познакомились с мужчиной, а он уже обещает всю жизнь носить вас на руках, никогда не тронуть пальцем и не повысить голоса? Скорее всего, всё будет с точностью до наоборот, как полагают психологи. Обязательно обращайте внимания на его слова и поступки, поскольку большие обещания, произнесенные на самом раннем этапе знакомства, это тревожный знак, который должен вызвать подозрения.

Читайте такжеНизкие мужчины более злые: ученые рассказали о "синдроме коротышки"

3. Разговоры о бывших. Совершенно естественно даже на первом свидании вскользь коснуться темы прежних отношений, тем более что это может быть любопытно для обоих партнеров. Но если мужчина только и делает, что разговаривает о своей бывшей девушке, да еще и с ненавистью или с какими-то другими сильными эмоциями, то совершенно очевидно, что эти отношения он не пережил, и они всё ещё в его голове.

4. Потребности во внимании. Очень приятно, если понравившемуся вам мужчине требуется взаимное внимание. Не очень приятно, если это внимание требуется ему в режиме нон-стоп, особенно в те минуты, когда вы работаете или общаетесь с подругами. Если мужчина постоянно требует от вас каких-то СМС, сообщений через интернет и звонков по телефону, то постарайтесь аккуратно сообщить ему о праве на личное пространство. Если его реакция будет негативной, самое время расстаться.

5. Ревность. Не очень приятное качество, которое имеется почти у каждого человека. Нормально, если влюбленный в вас мужчина проявляет некоторое количество ревности, но ненормально, если она выражается нездоровым способом. Если вы замечаете, что начинаете постоянно оправдываться перед партнером, то такие отношения хорошего будущего точно не имеет.

Ранее ученые из Кембриджского университета объяснили, как опознать богатого жениха по рукам.