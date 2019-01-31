Как часто пары занимаются сексом: СМИ рассказали, существует ли "золотой секс-стандарт"

Однажды почти каждый из нас задается вопросом, какого количества секса достаточно для крепких здоровых отношений.

Сексуальная жизнь пары зависит от целой кучи разных факторов — от возраста, стиля жизни, естественного уровня либидо, здоровья, уровня стресса, наличия детей.

Но что говорит сухая статистика? Исследование 2017 года, опубликованное в Archives of Sexual Behavior, называет цифру 54 раза в год, то есть примерно раз в неделю. Интересно, что это количестве меньше, чем в 90-х. Возраст играет огромную роль: американцы около 20 лет в среднем занимаются сексом 80 раз в год (1,5 раза в неделю), а пожилые пары в 60 — около 20 раз, пишет Cosmo.

Любопытно, что другое исследование, опубликованное в Social Psychological and Personality Science, "оценивало" сексуальную жизнь 30 тысяч американцев на протяжении 40 лет. Исследователи пришли к выводу, что "золотым секс-стандартом" для счастливого партнерства является секс раз в неделю. Пары, у кого он случался чаще, не то чтобы были намного счастливее, а вот те, у кого секс был реже, не казались на 100% удовлетворенными браком.

Читайте такжеВрач разрушила мифы о сексе и беременности

Сексологи называют брак, в котором пара занимается сексом менее 10 раз в год, бессексным (sexless). Но недостаток секса далеко не всегда сигнализирует, что с отношениями в паре что-то не так. Хотя для многих секс — способ достижения высшей степени интимности, возможность разделить катарсис, наслаждение на двоих, есть пары,которые способны отказаться от секса без ущерба для отношений.

Впрочем, таких немного. Сексолог Иан Кернер говорит: "Пары, которые прекратили заниматься сексом, становятся более уязвимыми для злости, неверности и в конечном счете разрыва. Я верю, что секс играет важную роль. Он — как клей, который держит нас вместе,без него партнеры становятся в лучшем случае хорошими друзьями, в худшем — ругающимися соседями".

По мнению психотерапевта Тины Тессины, "самая частая причина того, что пара в браке перестает заниматься сексом, заключается в том, что чувства одного из партнеров задеты или их слишком часто оскорбляли, один все время занят, один или оба партнера столкнулись с проблемами в коммуникации".

Как много таких пар? Больше, чем мы думаем. Порядка 15% пар, утверждал The New York Times в 2009 году, живут без секса.

Нормально ли, если в паре нет секса? Да, если обоих партнеров устраивает такое положение вещей. Помимо собственно секса с проникновением существует бесчисленное количество альтернатив: взаимная мастурбация — одна из них.

"Все мы живые люди, и нет никакого смысла стремиться к какому-то идеалу: сегодня нам хочется секса до боли в животе, а назавтра нам надо лишь плотно поесть и выспаться. Наше тело и разум устроены сложно. Для кого-то секс — это способ расслабиться и снять стресс, а других он только напрягает. В любом случае всё хорошо, что хорошо и нравится обоим", - подытожили в Cosmo.

Ранее ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.