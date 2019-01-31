Врачи рассказали, существует ли эффект "зимнего влагалища"

Некоторые эксперты не согласны с тем, что зимний сезон как-то влияет на влагалище.

Недавно Мэри Берк, бывшая акушерка Национальной службы здравоохранения Великобритании и старшая медсестра в клинике пластической и эстетической хирургии Лондона, заявила, что зимой от сухого воздуха страдает не только кожа, но и влагалище.

По словам эксперта, якобы зимой гениталии переходят в "режим засухи", передает Spletnik.

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Акушерка в связи с понижением температуры предупредила женщин, что эта "засуха" может распространиться на каждую область тела, вызвав эффект "зимнего влагалища". По словам Берк, проведение большого количества времени в отапливаемых помещениях уменьшает количество влаги в воздухе. И сухость, которую мы испытываем, часто распространяется на каждый сантиметр нашего тела, в том числе и на влагалище.

Однако другие эксперты не согласны с тем, что зимний сезон как-то влияет на влагалище.

Гинеколог из Сан-Франциско Джен Гюнтер считает, что "зимнее влагалище" — это не то, о чем нам надо беспокоиться.

"Влагалище в значительной степени заботится о себе самостоятельно. Вам не нужно нагревать или охлаждать его — у него и так уже оптимальная температура. Вам не нужно даже очищать его — влагалище делает это само. То же самое касается увлажнения — это происходит благодаря внутренней экосистеме влагалища, а не внешней среде", - говорит гинеколог.

"Так же как жара никак не сказывается на вашем влагалище, и холодная погода не окажет никакого влияния", - утверждает Любовь Виноградова, врач акушер-гинеколог, репродуктолог.

Ранее медики рассказали, как жара влияет на размер гениталий. По их словам, из-за высокой температуры кровеносные сосуды полового члена расширяются и набухают.