Создан контрацептив в виде уколов в мошонку

Действенность этой терапии подтвердили в ходе экспериментов с участием лабораторных мышей.

Ученые снова приблизились к созданию мужских лекарственных контрацептивов. Они разработали целый коктейль, который использует слои золота для блокирования сперматозоидов.

Мужской лекарственный контрацептив для инъекций может появиться в ближайшем будущем, передает MedikForum.

Исследователи полагают, что разработали средство для уколов в область яичек, которое приостанавливает выход сперматозоидов. Пока что действенность этой терапии подтвердили в ходе экспериментов с участием лабораторных мышей. Создатели этого лекарства были вдохновлены алкогольными коктейлями, состоящими из разных слоев напитков в стакане. На первом этапе они применили многослойные химические вещества, погруженные в специальную трубку, которую поместили в яички мышей. Этот коктейль помешал самцам мышей оплодотворять самок.

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Причем данный контрацептив не является необратимым, как, к примеру, вазэктомия. Использовав специальное свечение, ученые смогли смешать между собой ингредиенты коктейля, и его воздействие приостановилось. Если та же самое методика сработает на людях, то она поможет миллионом мужчин обрести собственные надежные средства контрацепции. Сейчас над этим коктейлем трудятся ученые из Университета Наньчана в Китае. Они применяют в составе лекарства частички золота и две других разновидности химических веществ для того, чтобы создать коктейль из нескольких слоев.

Один из этих слоев формируется за счет специального гидрогеля, выступающего в роли физического барьера на пути сперматозоидов, которые пытаются пробиться из яичек наружу. Далее идет слой золотых частичек, а потом и химическое вещество под названием этилендиаминтетрауксусная кислота, которое уничтожает сперматозоиды и позднее само превращается в гидрогель, когда необходимость в контрацептиве отпадает. Не выходящая после оргазма из яичек сперма впоследствии расщепляется и реабсорбируется организмом.

Ранее ученые разработали новое противозачаточное средство длительного действия для женщин.