Эксперт объяснила, чего не хватает украинскому закону о согласии на секс

Введение новых понятий вызвали множество шуток в социальных сетях, мол, а как же секс между мужем и женой, согласие требуется?

"Украинцам теперь нужно получать согласие на секс!" — такими заявлениями несколько недель пестрят соцсети, их обсуждают в СМИ. Кто бы мог подумать, что правки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы вызовут настолько бурную реакцию в обществе.

Правки, мягко говоря, не совсем об этом. А точнее, совсем не об этом, ведь ничего подобного у них вообще нет, объясняет ТСН юрист Инга Ищенко.

Напомним, недавно с целью реализации положений Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьби с этими явлениями Верховная Рада внесла изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Положения Уголовного кодекса были дополнены и изложены в новой редакции статьи 152 "изнасилование" и 153 "сексуальное насилие".

Введение новых понятий вызвали множество шуток в социальных сетях, мол, а как же секс между мужем и женой, согласие требуется? "Гуляет" в сети и соответствующий текст так называемого "согласия". Хотя на самом деле здесь должно быть совсем не до смеха. В первом полугодии 2018 года зафиксировано 111 изнасилований — и это только официально зафиксированное количество. Сколько пострадавших не обратились к правоохранительным органам из соображений собственной безопасности или боязни осуждения окружающих, пока неизвестно.

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Но кроме того, что сексуальное насилие вообще не имеет ничего общего с весельем, и есть другие проблемы, касающиеся правок. А именно — положения нововведенных изменений достаточно нечеткие и содержат ряд недоработок.

Существенных изменений новые определения не внесли. Как и ранее, такие виды преступлений оцениваются в совокупности с рядом фактов и обстоятельств, доказательств и, как уже определено новыми положениями УК Украины, — "сопутствующих обстоятельств".

Следовательно, в соответствии со ст. 152 УК Украины, изнасилованием является совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого человека с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего лица.

Положениями ст. 153 УК Украины определено, что сексуальным насилием является совершение насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого человека, без добровольного согласия потерпевшего лица.

Но законодатель четко не определяет ни форму содержания соответствующего согласия, ни перечень доказательств и обстоятельств, которые бы доказывали существование согласия или опровергали наличие такой. А вот насчет "добровольности" все-таки уточнил: "Согласие считается добровольным, если оно является результатом свободного волеизъявления человека, с учетом сопутствующих обстоятельств".

Таким образом, наличие "расписки" о вступлении человека в половые отношения не доказывает их добровольность автоматически: такое доказательство может быть подвергнуто судебной экспертизе для установления обстоятельств ее написания. Поэтому оценку сопутствующих обстоятельств и наличие соответствующего согласия или ее отсутствия будут давать следователи в каждом из случаев самостоятельно. Человеческий фактор и коррупционная составляющая в таких делах — вот действительно существенные причины для нервотрепки и шума.

Еще одна недоработка — заложенное в нормах гендерное неравенство. Само определение "изнасилование" содержит несколько дискриминационный характер, поскольку для изнасилования мужчины проникновение не является обязательным фактором.

То есть, целесообразно было бы расширить понятие "изнасилование", определенное статьей 152 УК Украины, изложив его следующим образом: "совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого человека с использованием гениталий или любого другого предмета, без добровольного согласия потерпевшего или совершение действий сексуального характера без добровольного согласия потерпевшего (изнасилование)". Такие дополнения дали бы возможность применять положения этой статьи и к делам по изнасилованию мужчин.

Положения хоть и вызвали массу шума и шуток в сети, но по сути мало что изменили, — законодатель лишь сузил круг потерпевших лиц, к которым могут применяться положения статьи 152 УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 11 января в Украине вступил в силу закон, усиливающий ответственность за преступления на сексуальной почве и домашнее насилие.