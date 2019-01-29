Врач разрушила мифы о сексе и беременности

Во время менструации можно забеременеть, подчеркнула врач.

Секс – неотъемлемая и важная часть жизни каждого человека. Но недостаток знаний о своем теле порождает много ложных утверждений, которые могут негативно повлиять на качество интимной близости и спровоцировать нежелательную беременность.

Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Ульяна Кравец, передает 24 канал.

Миф 1: при прерванном половом акте невозможно забеременеть

На самом деле в течение всего полового акта у мужчин выделяется передэякулят, в котором содержатся сперматозоиды. Так что беременность возможна. Что уже говорить о повторном половом акте. Здесь вероятность еще выше.

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Миф 2: во время менструации беременность невозможна

Сперматозоиды сохраняются в организме женщины до 7 дней. А утверждение, что овуляция в середине цикла, правильно далеко не для всех. Есть понятия ранней и поздней овуляции. При сочетании этих двух составляющих беременность возможна.

Помните: секс во время менструации опасен, потому что увеличивается риск попадания бактерий и развития воспаления у женщины.

Миф 3: беременность невозможна, когда половой акт перед менструацией

На самом деле все зависит от овуляции. О поздней овуляции упоминалось выше. Поэтому все понятно.

Миф 4: если эякуляция не во влагалище, а на наружные половые органы, беременность невозможна

На самом деле любая сексуальная активность, которая заканчивается эякуляцией у входа во влагалище, может закончиться беременностью.

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