Ученые объяснили, как опознать богатого жениха по рукам

Исследования свидетельствует, что отличить богатых мужчин помогают руки.

Богатых людей можно отличить по рукам, утверждают исследователи из Кембриджского университета, которые смогли найти общую характеристику, касавшуюся рук финансово успешных мужчин.

Судя по заключению специалистов, показателем богатства и предприимчивости может быть длина безымянного пальца, передает MedikForum.

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Наблюдение специалистов свидетельствует, что отличить богатых мужчин помогают руки - успешными чаще всего становятся мужчины, имеющие руки с длинными безымянными пальцами. Говоря об этом, исследователи ссылаются на данные по сделкам, совершенным на лондонских биржах. Оказалось, что самые крупные сделки были выполнены сотрудниками с похожими руками, а именно - с длиной безымянного пальца, очевидно превосходящей длину указательного.

"За время наблюдений, которые длились 20 месяцев, биржевики, чьи руки отличались выраженной величиной безымянных пальцев, заработали в 11 раз больше, чем те, у кого пальцы короче", - констатировали ученые.

Ранее американские ученые в ходе исследования выяснили, что хорошие романтические отношения положительно сказываются на здоровье партнеров - физическом и психологическом.