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Ученые объяснили, как опознать богатого жениха по рукам

11:19, 29 января 2019
Отношения
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Есть чисто физиологическая особенность на руках у богатого мужчины, говорят исследователи / фото pixabay.com

Богатых людей можно отличить по рукам, утверждают исследователи из Кембриджского университета, которые смогли найти общую характеристику, касавшуюся рук финансово успешных мужчин.

Судя по заключению специалистов, показателем богатства и предприимчивости может быть длина безымянного пальца, передает MedikForum.

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Наблюдение специалистов свидетельствует, что отличить богатых мужчин помогают руки - успешными чаще всего становятся мужчины, имеющие руки с длинными безымянными пальцами. Говоря об этом, исследователи ссылаются на данные по сделкам, совершенным на лондонских биржах. Оказалось, что самые крупные сделки были выполнены сотрудниками с похожими руками, а именно - с длиной безымянного пальца, очевидно превосходящей длину указательного.

"За время наблюдений, которые длились 20 месяцев, биржевики, чьи руки отличались выраженной величиной безымянных пальцев, заработали в 11 раз больше, чем те, у кого пальцы короче", - констатировали ученые.

Ранее американские ученые в ходе исследования выяснили, что хорошие романтические отношения положительно сказываются на здоровье партнеров - физическом и психологическом.

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Теги: #отношения