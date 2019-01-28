Выяснилась неожиданная польза секса

Регулярные занятия сексом снижают повышенное артериальное давление, как показало исследование. Причем секс справляется с этой задачей не хуже специальных лекарственных препаратов.

Ученые из американского Университета Джорджии выяснили, что регулярные занятия сексом способны уменьшить артериальное давление настолько же эффективно, насколько это позволяют сделать специальные таблетки.

Показатели артериального давления у группы добровольцев, принявших участие в эксперименте, упали на 13% в день после того, как они занялись любовью, передает MedikForum.

При этом прием таблеток из категории диуретиков, которые в первую очередь и выписывают для борьбы с повышенным давлением, позволял добиться таких же результатов. Причем, чем больше удовольствий приносит оргазм, тем ниже впоследствии оказывается давление.

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По мнению авторов исследования, секс производит подобный эффект за счет увеличения показателей гормона окситоцина, неформально называемого гормоном обнимашек. Окситоцин эффективно уменьшает уровень стресса. В ходе эксперимента его участники занимались сексом, не снимая с себя специальные мониторы сердечного ритма. Кроме того, их также просили оценить уровень интенсивности оргазма по шкале от 66 до 106 пунктов. Средняя отметка составила 87 пунктов.

Перед началом исследования среднестатистическое систолическое давление у добровольцев составляло 115 мм ртутного столба. После занятий сексом этот показатель снижался на 17 мм ртутного столба. Отметим, что и без всякого дополнительного снижения этот показатель является абсолютно нормальным и не угрожающим здоровью. Поэтому сложно сказать, помогают ли занятия сексом жертвам повышенного артериального давления или гипертонии, у которых эти показатели превышают 140 на 90.

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