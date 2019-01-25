Как предпочтения в еде влияют на секс - исследование

Любители острых блюд склонны вести более насыщенную жизнь.

Американские ученые обнаружили интересную связь между предпочтениями в пище человека и его образом жизни.

Опрос с участием 2 тысячи человек показал, что любители острого склонны вести более насыщенную жизнь, передает New York Post.

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Оказалось, что любители острых/приперченных блюд склонны вести более насыщенную жизнь, в первую очередь сексуальную. Исследование показало, что любители острого занимаются любовью 5,3 раза в месяц, а те, кто не любит специй – 3,2 раза.

Также отмечается, что любовь к острым продуктам повышает и целеустремленность: почитатели острого на 29% чаще работали над реализацией своей мечты.

Кроме того, любители острого на 45% чаще, чем противники специй, были склонны путешествовать за пределами своей страны.

Ранее американские ученые в ходе исследования выяснили, что хорошие романтические отношения положительно сказываются на здоровье партнеров - физическом и психологическом.