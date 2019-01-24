цей матеріал доступний українською

Психологи раскрыли секреты комплиментов в сексе (видео)

21:50, 24 января 2019
Отношения
0 0

Журналисты исследовали, как пользоваться приятными словами в сексе, семейной жизни и на работе, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЧто делать, если стало скучно в сексе: советы эксперта

Психологи, сексологи и мастера этикета рассказали, насколько мы недооцениваем комплименты, какими они должны быть и как на них нужно реагировать.

Эксперты говорят, что в сексе с критикой нужно быть осторожными: негатив нужно "прятать" между комплиментами - это так называемое "правило бутерброда".

Психологи говорят, что комплименты человеку необходимы, они повышают самооценку и даже стабилизируют давление.

Ранее ученые из Королевского университета в Белфасте выяснили, что регулярные занятия сексом снижают риск многих заболеваний.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #секс#психологи