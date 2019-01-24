Психологи раскрыли секреты комплиментов в сексе (видео)

По словам психологов, женщинам приятно слышать о красоте, а мужчинам - об их достижениях.

Комплименты укрепляют отношения, повышают самооценку, улучшают настроение и даже снижают артериальное давление.

Журналисты исследовали, как пользоваться приятными словами в сексе, семейной жизни и на работе, говорится в сюжете ТСН.

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Психологи, сексологи и мастера этикета рассказали, насколько мы недооцениваем комплименты, какими они должны быть и как на них нужно реагировать.

Эксперты говорят, что в сексе с критикой нужно быть осторожными: негатив нужно "прятать" между комплиментами - это так называемое "правило бутерброда".

Психологи говорят, что комплименты человеку необходимы, они повышают самооценку и даже стабилизируют давление.

Ранее ученые из Королевского университета в Белфасте выяснили, что регулярные занятия сексом снижают риск многих заболеваний.