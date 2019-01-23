Смена угла обзора: названы пять горячих секс-поз

Эксперты составили пять секс-поз, которые раскроют в женщине "нижнюю", то есть помогут ей полностью "покориться" мужчине.

Сабмиссивная часть секса может быть очень привлекательной, особенно если в жизни женщина любит взять контроль в свои руки.

Это не значит, что партнер может делать с женщиной все, что захочет. Это значит, что, если она привыкла быть всегда "сверху", то иногда можно сменить угол обзора, пишет Сosmo.ru.

1. Пленница удовольствий

Мужчина должен завязать руки партнерше мягкой лентой, поднять их над головой, открыв ее тело. Пускай партнер подведет свою избранницу к самому краю оргазма с помощью рук, рта или игрушки,а затем остановится.

2. Беззащитная и расслабленная

Женщина садится на пятки и ложится животом на колени - очень уязвимая поза, но именно в этом ее прелесть. Поза эмбриона, но только не на боку. Партнер может чередовать легкие (или нелегкие — как вам больше нравится) шлепки с оральными ласками, не позволяя избраннице при этом двигаться.

3. Открытая книга

Начни с почти стандартной миссионерской позы, но ноги положи на плечи партнера. Огонька добавляет то, что он разглядывает тебя, вглядывается в лицо, искаженное удовольствием, в глаза — глаза в глаза в этой позиции обладают особым смыслом.

4. Рестлеры

Никаких по‑настоящему заломанных рук! Только легкое обозначение. Если женщине нравятся элементы агрессии, она может попросить партнера придержать ее за волосы.

5. Пип-шоу

Если ты не знала, пип-шоу — это шоу, когда зрители могут подглядывать за чужим сексом или за тем, как девушка удовлетворяет себя. Почему бы вам не превратить идею в занятную игру? Мастурбируйте напротив друг друга, давая друг другу указания: "Подними грудь", "Поласкай свои яички".

Ранее ученые из Королевского университета в Белфасте выяснили, что регулярные занятия сексом снижают риск многих заболеваний.