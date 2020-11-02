Богослужения проходят в закрытом режиме.

В Киеве Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь закрыт на карантин.

Об этом сообщили в монастыре.

"С 30 октября монастырь находится в режиме карантина. Богослужения совершаются без участия прихожан", - сказано в сообщении.

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Что известно о Зверинецком монастыре

Пещерный мужской монастырь расположен в исторической местности Киева Зверинец (улица Мичурина). Пещеры Зверинецкого монастыря в Ботаническом саду являются памятником археологии национального значения.

Коронавирус в Киеве: статистика

В течение суток 31 октября в Киеве выявили 689 случаев коронавирусной болезни. Умерли 12 человек. На сегодня в столице уже 38 238 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

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Автор: Юлия Петриченко