Минздрав хочет изменить подход к разделению Украины на карантинные зоны: критерии предлагают расширить

Планируется добавить к критериям количество активных больных в регионе или городе за последние семь дней, а также изменить показатель среднего количества тестов на 100 тысяч населения - с 24 тестов на 32.

Министерство здравоохранения предлагает правительству расширить перечень критериев, по которым происходит разделение страны на зоны эпидемической опасности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге по итогам заседания комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"В связи с ухудшением ситуации мы предложили расширить перечень критериев, по которым определяется уровень опасности... Одним из основных показателей, который мы предложим на заседании правительства в понедельник, будет количество активных больных за последние семь дней. То есть мы будем видеть как ухудшается или улучшается ситуация на территории района или города", - рассказал министр.

Кроме того, по его словам, будет изменен показатель относительно среднего количества тестирований на 100 тыс. населения - с 24 тестов на 32, чтобы "максимально выявлять больных и быстро реагировать".

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Он также отметил, что во вторник, после принятия Кабмином решения относительно изменений показателей, будет проведено еще одно заседание комиссии ТЭБ и ЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно постановлению Кабинета министров, с 1 августа регионы Украины разделены на зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны.

На сегодняшний день такая маркировка происходит по нескольким критериям: загруженность коек в больницах не должна превышать 50%, среднее количество тестирований должно быть не менее 24 тестирований на 100 тыс. населения, коэффициент выявления случаев инфицирования не должен превышать 11%, а показатель динамики роста случаев инфицирования должен составлять не более 10%.

В зеленой зоне действуют установленные по всей стране ограничения: ношение маски или респиратора в общественных местах; проведение массовых мероприятий при условии не более одного человека на 5 кв. м; кинотеатры, театры с заполненностью на 50%; перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

В желтой зоне действуют ограничения зеленой, а также запрещается: посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

В регионах, маркированных как оранжевая зона, действуют ограничения желтой и запрещается: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры; прием новых смен в детские лагеря; ограничения для массовых мероприятий - один человек на 20 кв. и не более 100 человек.

В красной зоне, кроме ограничений оранжевой, запрещается: работа общественного транспорта; посещение учебных заведений; деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Переход региона из одной в другую зону возможен, если есть превышение показателей 5 дней подряд, а вернуться в зону с лучшим эпидемиологической ситуацией регион может после улучшения показателей в течение трех дней подряд.

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