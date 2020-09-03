В «красную» карантинную зону добавилось еще восемь городов и районов.

В «красную» карантинную зону включили 29 городов и районов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге после сегодняшнего внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

«По сравнению с предыдущим заседанием (заседание Госкомиссии по ТЭБ и ЧС состоялось 27 августа - УНИАН), когда «красная зона» была установлена в 21 административно-территориальной единицы, теперь добавилось еще восемь», - сказал Степанов.

При этом он добавил, что, согласно решению комиссии, некоторые города из «красной зоны» переместились в «оранжевую», например, город Острог Ривненской области.

Читайте такжеПочти половина украинцев следят за новостями о коронавирусе

Также в «оранжевую» из «красной» зоны переместили два района: Радивиловский район в Ривненской области и Коломыйский район в Ивано-Франковской области.

Карантинные зоны в Украине

3 сентября, на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о новом карантинном зонировании Украины.

Новое зонирование начнет действовать с полуночи 7 сентября.

К «красной» зоне будут отнесены: Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; город Дубно и Костопольский район Ривненской области; города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области; город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.

Киев попал в «желтую» зону.

Эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк