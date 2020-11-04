По словам главы Госпотребслужбы столицы, ситуация с заболеваемостью в городе ухудшается.

Киев пока остается в «оранжевой» зоне карантина, но может вскоре попасть в «красную», так как ситуация с заболеваемостью в городе ухудшается.

Читайте также"Дальше будет еще больше": Рубан о заболеваемости COVID-19 в КиевеОб этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает РБК-Украина.

«Останется Киев еще в «оранжевой» (зоне), но при таких изменениях может уже попасть в ближайшее время в «красную» зону, а рост (заболеваемости) будет продолжаться, это естественно», - отметил он.

Коронавирус в Киеве: статистика

С начала пандемии в столице зафиксировали 40 390 случаев заболевания.

Умерли от осложнений болезни 816 человек.

За последние сутки выявили 856 новых больных COVID-19.

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Автор: УНИАН