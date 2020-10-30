Для бизнеса вводят определенные ограничения, но учреждения не закрывают.

В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране из-за распространения коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"По моему мнению, исходя из различных факторов в нашей стране, в том числе экономических факторов, полный локдаун, мы должны его максимально избегать", - сказал он.

Степанов отметил, что для бизнеса вводят определенные ограничения, но учреждения не закрывают.

Карантин в Украине: что известно

По состоянию на утро 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксировано 8312 новых случаев заражения, что стало антирекордом.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность введения жесткого карантина по всей территории Украины. Тогда он заявил, что распространение COVID-19 планируют сдерживать различными ограничительными мерами.

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Автор: Леся Лещенко