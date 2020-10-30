В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране из-за распространения коронавируса.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"По моему мнению, исходя из различных факторов в нашей стране, в том числе экономических факторов, полный локдаун, мы должны его максимально избегать", - сказал он.
Степанов отметил, что для бизнеса вводят определенные ограничения, но учреждения не закрывают.
Карантин в Украине: что известно
- По состоянию на утро 30 октября в Украине лабораторно подтверждено 378 729 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зафиксировано 8312 новых случаев заражения, что стало антирекордом.
- Ранее министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность введения жесткого карантина по всей территории Украины. Тогда он заявил, что распространение COVID-19 планируют сдерживать различными ограничительными мерами.
- Полный локдаун в странах должен быть крайней мерой, заявили в ВОЗ
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