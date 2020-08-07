Интимное здоровье: гинеколог дала ответ на топ-5 женских вопросов летом

Женское тело требует особого внимания. А летом, во время отпусков и отдыха, не стоит забывать о себе и своем интимном здоровье.

Лето – сезон отпусков, отдыха и релакса и будет совсем неприятно, если во время отдыха появятся проблемы со здоровьем, в частности интимным. Поэтому стоит заранее знать профилактические меры и самые распространенные ошибки во время летнего сезона, которые приводят к проблемам с женским здоровьем.

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Врач гинеколог - эндокринолог Татьяна Осауленко дала ответ на самые распространенные вопросы, которые беспокоят женщин в летний период, пишет 24 канал .

Передаются ли венерические заболевания во время купания в открытом водоеме или бассейне?

Как отмечает эксперт, возбудители этих инфекций не могут жить вне организма, тем больше сохранять способность к заражению в воде. Однако следует знать, что все же есть другие болезни, которые можно подцепить в общественном бассейне. К тому же, все зависит от очистки бассейна и соблюдения правил гигиены до и после него. Что касается венерических заболеваний – то в целом при соблюдении всех правил риск заражения сводится к минимуму.

Стоит ли использовать после купания антисептические средства для профилактики инфекций?

Это не эффективно, и к тому же еще и опасно. Использование антисептических средств нарушает микрофлору, поэтому человек рискует получить нарушение микрофлоры и/или раздражение.

Можно ли получить воспаление яичников, если сидеть в мокром купальнике?

Нет, но мокрый купальник препятствует свободной циркуляции воздуха. Также ткань вобрала в себя не чистейшую воду, а это может стать причиной нарушения вагинальной микрофлоры и дискомфорта.

Можно плавать с тампоном?

Да, если отдых совпал со временем менструации, а купаться очень хочется. Но стоит помнить о том, что очень важно менять его после выхода из воды. Ведь он впитает также и воду из водоемов, что повышает риск возникновения синдрома токсического шока. Также важно максимально сократить пребывание в воде.

Можно ли делать эпиляцию зоны бикини?

Да. Но заметим, что у некоторых женщин эпиляция интимной зоны не вызывает никаких изменений, тогда как у других – может приводить к дискомфорту. Ведь волосяной покров вульвы выполняет роль защитного барьера: как механического, так и путем формирования определенного микробиома наружных половых органов.

При удалении волос, может появляться сухость, особенно при неправильной технике процедуры или слишком высокой мощности аппарата. Здесь посоветуем обращаться к проверенным мастерам, которые работают с качественным оборудованием.

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