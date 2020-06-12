У жены Зеленского обнаружили коронавирус

Первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.

Жена Президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

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Как сообщает пресс-служба Офиса президента, первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас Елена Зеленская находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи.

Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

Отмечается, что во время рабочих встреч и в быту первая леди постоянно соблюдала правила карантина и рекомендации Минздрава, а также, в соответствии с требованиями протокола безопасности, регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предыдущего теста, сделанного в начале июня, были отрицательными.

Где и когда именно могло произойти заражение – неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщено о потенциальной опасности инфицирования.

Напомним, в Киеве планируют усилить карантин из-за роста количества больных коронавирусом.

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