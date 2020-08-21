"Никто ничего не боится": Зеленский заявил, что украинцы перестали соблюдать любые карантинные меры

По словам президента, коронавирусная болезнь длится в среднем три недели и «истощает полностью».

Президент Владимир Зеленский заявляет, что жители Украины перестали соблюдать любые карантинные меры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

«Я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры - никто ничего не боится», - заявил Зеленский.

«Поверьте нашей семье - никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболеет этой болезнью», - сказал президент.

По его словам, коронавирусная болезнь длится в среднем три недели и «истощает полностью».

«В начале второй недели у людей чувство, что они умирают - очень плохо», - сказал Зеленский.

Читайте такжеСын президента Зеленского переболел COVID-19

Коронавирус в семье президента: что известно

12 июня супруга президента Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19.

16 июня ее госпитализировали в больницу в Киеве.

3 июля Офис президента сообщил, что Зеленская выздоровела от COVID-19 и выписалась из больницы.

Сегодня, 21 августа, президент сообщил, что вместе с женой COVID-19 болел также их сын.

В Украине на утро 21 августа зарегистрировано 100 тыс. 643 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2 тыс. 207 летальных, 51 тыс. 78 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 2 тыс. 106 новых случаев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров