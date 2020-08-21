"Никто ничего не боится": Зеленский заявил, что украинцы перестали соблюдать любые карантинные меры
Президент Владимир Зеленский заявляет, что жители Украины перестали соблюдать любые карантинные меры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.
«Я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры - никто ничего не боится», - заявил Зеленский.
«Поверьте нашей семье - никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболеет этой болезнью», - сказал президент.
По его словам, коронавирусная болезнь длится в среднем три недели и «истощает полностью».
«В начале второй недели у людей чувство, что они умирают - очень плохо», - сказал Зеленский.
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