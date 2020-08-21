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"Никто ничего не боится": Зеленский заявил, что украинцы перестали соблюдать любые карантинные меры

12:05, 21 августа 2020
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Зеленский призвал украинцев быть осторожными с коронавирусом / Иллюстрация REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам во время рабочей поездки в Николаевскую область.

«Я всем желаю здоровья и очень всех прошу быть осторожными. Особенно сейчас люди перестали в принципе соблюдать любые карантинные меры - никто ничего не боится», - заявил Зеленский.

«Поверьте нашей семье - никто не боится, пока у тебя кто-то рядом не заболеет этой болезнью», - сказал президент.

По его словам, коронавирусная болезнь длится в среднем три недели и «истощает полностью».

«В начале второй недели у людей чувство, что они умирают - очень плохо», - сказал Зеленский.

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Автор: Константин Гончаров

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