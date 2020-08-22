Зеленский указал на опасную тенденцию увеличения загруженности больниц больными COVID-19

Как подчеркнул президент, граждане должны понять, что COVID-19 - это не грипп, и распространение коронавируса приводит к «сложной ситуации», а вакцины нет.

В некоторых областях Украины наблюдается очень опасная тенденция к увеличению загруженности больниц больными COVID-19.

Это президент Владимир Зеленский подчеркнул в эфире телеканала "Украина 24».

«Мы сейчас в этом направлении (в борьбе с COVID-19 - УНИАН) действительно очень мощные с точки зрения коек, оборудования, количества тестов, технической подготовки и с точки зрения специалистов. С точки зрения количества коек, я боюсь об этом говорить, но у нас заполнение в некоторых областях уже более 50% - это очень опасно», - заявил он.

По словам президента, если следующие волны распространения коронавируса «будут мощными», то в больницах не будет хватать медицинских работников.

«Сейчас вопрос только к нашим людям, все остальное делают специалисты, все остальное делают Минздрава и правительство», - подчеркнул глава государства.

Президент подчеркнул, что граждане должны понять, что COVID-19 - это не грипп, и распространение коронавируса приводит к «сложной ситуации», а вакцины нет.

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Коронавирус: последние новости

По состоянию на утро 22 августа в Украине зарегистрировано 102 тыс. 971 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2 тыс. 244 летальные, 51 тыс. 735 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 2 тыс. 328 новых случаев, что является очередным антирекордом.

В мире уже почти 23 млн подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. При этом 14,7 млн больных удалось выздороветь.

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Автор: Константин Гончаров