Российские оккупационные власти не могут защитить жизнь и здоровье крымчан в условиях пандемии коронавируса.

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич заявил, что эпидемическая ситуация на оккупированном Россией полуострове близка к катастрофической.

Как говорится в сообщении Представительства президента на странице в Facebook, об этом Кориневич сказал во время дискуссии, посвященной обсуждению ситуации с соблюдением прав человека на территории временно оккупированных АР Крым и города Севастополя.

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«Ситуация с пандемией COVID-19 близка к катастрофической во временно оккупированном Крыму, а российская оккупационная власть не в состоянии защитить жизнь и здоровье крымчан», - отметил он.

По словам Кориневича, в больницах в Крыму недостаточно мест и коек, больницы и врачи отказываются от госпитализации, больных переводят из больниц в санатории, где они остаются без медицинской помощи.

«Нет возможности пройти тест на COVID добровольно, людям иногда требуется ждать больше 24 часов, пока приедет машина скорой помощи, в аптеках нет основных препаратов, статистика ситуации с COVID в Крыму искажается российской оккупационной властью, нет объективной информации для гражданского населения о рисках, связанных с COVID-19, также отсутствует контроль за использованием средств индивидуальной защиты и оборудования в общественных местах и ​​местах, где многолюдно», - заявил он.

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По данным оккупационных властей, с начала пандемии в Крыму и Севастополе зарегистрировано более 12,8 тыс. случаев COVID-19, умерли 234 человека.

Правозащитники считают, что оккупационные власти полуострова скрывают данные о количестве смертей от COVID-19.

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Автор: Константин Гончаров