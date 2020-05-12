Около половины украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее - опрос

38% респондентов оценивают свое здоровье как посредственное или не смогли определиться, а 13% - как плохое или очень плохое.

Около половины украинцев оценивают состояние своего здоровья как хорошее.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 22 по 25 апреля.

Так, 49% опрошенных взрослых жителей Украины оценили свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 38% - как посредственное (ни хорошее, ни плохое) или не смогли определить, а 13% - как плохое или очень плохое.

По данным социологов, эти показатели статистически не отличаются от показателей 2019 года и теперь закрепляют тренд к росту доли здоровых (по самооценке) жителей страны.

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Данные опроса также свидетельствуют о следующей закономерности: чем старше возрастная группа респондентов, тем меньше доля здоровых среди них.

Так, среди людей в возрасте от 18 до 29 лет здоровыми себя чувствуют 82%, в возрастной группе 30-39 лет - 67%, в возрасте 40-49 лет - 53%, в возрасте 50-59 лет - 39%, в возрасте 60-69 лет - 26%, а среди людей в возрасте 70 лет или старше - 12%.

Результаты исследования свидетельствуют, что мужчины считают свое здоровье несколько лучшим, чем женщины: если среди мужчин 56% оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, то среди женщин - 43%.

Кроме того, среди мужчин 9% оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, тогда как среди женщин - 17%.

"Это также может быть связано с тем, что средняя продолжительность жизни женщин в Украине примерно на 10 лет выше, чем мужчин (77 лет у женщин и 67 - у мужчин), поэтому доля женщин в старших возрастных группах, которым свойственна самая низкая самооценка состояния здоровья, еще больше, чем среди младших (так, среди людей старше 79 лет, женщины составляют 70%, а мужчины только 30%)", - говорится в опросе.

Также отмечается, что процент тех, кто чувствует себя здоровым, несколько выше в городах (50%), чем в сельской местности (46%).

По мнению социологов, это может быть связано как с условиями труда и уровнем материального благосостояния, который выше в городах, так и с доступностью услуг здравоохранения и более развитой сетью лечебных учреждений в городах.

По данным опроса, продолжает сохраняться связь между состоянием здоровья и уровнем благосостояния: чем лучше материальный уровень жизни, тем больше тех, кто считает, что имеет хорошее здоровье. Так, среди наименее состоятельных (тех, кому не хватает денег даже на еду) здоровыми себя назвали только 20%, среди людей с высоким уровнем материального благосостояния (так или иначе могут позволить себе приобретение дорогостоящих вещей) - 63%, а среди людей с очень высоким уровнем финансового обеспечения - 73%.

Кроме того, для украинцев состояние здоровья является важным условием для ощущения счастья: среди тех, кто имеет хорошее или очень хорошее здоровье, счастливыми чувствуют себя 86%, а среди тех, кто имеет плохое или очень плохое здоровье, счастливыми являются 34%.

В КМИС напомнили, что отслеживают динамику самооценки состояния здоровья населением Украины с 1995 года.

"Как свидетельствуют данные опросов, в последние несколько лет самооценка здоровья жителями Украины постепенно повышается, если в 2013-2015 годах около 40% украинцев считали себя здоровыми, то начиная с 2016 года этот показатель рос, и в настоящее время около половины граждан оценивают состояние собственного здоровья как хорошее", - отмечают исследователи.

*** Опрос проводился Киевским международным институтом социологии с 22 по 25 апреля методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины, - АР Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2024 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей, близких к 50%, 2,1% - для показателей, близких к 25%, 1,4 % - для показателей, близких к 10%.